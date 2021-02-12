Умер массажист сборной России и ЦСКА Михаил Насибов
Массажист сборной России и ЦСКА Михаил Насибов умер в возрасте 67 лет. Об этом 12 февраля сообщил в своем Telegram-канале известный комментатор и журналист Илья Казаков. По его словам, трагедия произошла вчера, 11 февраля, в 23.30.
«Массажист-легенда, столько лет в сборной и ЦСКА. Светлый, сильный, веселый и наивный, не представляющий себя без футбола», — пишет Казаков.
ЦСКА позже в своем Twitter подтвердил эту информацию и выразил соболезнования семье и близким Насибова.
«Наш клуб понес большую утрату: накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов, много лет отработавший в ЦСКА и в сборных России и СССР. Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича», — говорится в сообщении ЦСКА.
Напомним, что Насибов — сын известного советского жокея Николая Насибова и бессменный массажист и физиотерапевт сборных СССР, СНГ и России по футболу. Он работал со всеми тренерами национальной команды.
В июле 2013 года в «СЭ» вышло большое интервью с Насибовым в рубрике «Разговор по пятницам».
Наш клуб понес большую утрату: накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов, много лет отработавший в #ЦСКА и в сборных России и СССР. Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича ??? pic.twitter.com/srm2sgOsU7— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 12, 2021
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