В Ростовской области разрешили заполнять до 50 процентов мест на аренах
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Спортивные арены на соревнованиях в Ростовской области можно будет заполнять на 50 процентов, сообщает «Российская газета». Такое решение принял губернатор области Василий Голубев. Аналогичное решение принято по зрительным залам и кинотеатрам.
По официальным данным на 11 февраля, число подтвержденных инфицированных коронавирусом в Ростовской области превысило 67,6 тысячи человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 1610. Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,96.
Стадион ФК «Ростов» «Ростов Арена» вмещает 43 472 зрителя.
Дополнительная информация:
https://rg.ru/2021/02/11/reg-ufo/v-rostovskoj-oblasti-reshili-oslabit-ogranicheniia-iz-za-covid-19.html
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