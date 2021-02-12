В Ростовской области разрешили заполнять до 50 процентов мест на аренах

Спортивные арены на соревнованиях в Ростовской области можно будет заполнять на 50 процентов, сообщает «Российская газета». Такое решение принял губернатор области Василий Голубев. Аналогичное решение принято по зрительным залам и кинотеатрам.

По официальным данным на 11 февраля, число подтвержденных инфицированных коронавирусом в Ростовской области превысило 67,6 тысячи человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 1610. Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,96.

Стадион ФК «Ростов» «Ростов Арена» вмещает 43 472 зрителя.