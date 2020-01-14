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Форвард ЦСКА — один из лучших в Европе. Он опережает Месси и Роналду

15:15
Новичок ЦСКА Илья Шкурин. Фото ФК «Энергетик — БГУ»
Новичок ЦСКА Илья Шкурин. Фото ФК «Энергетик — БГУ»
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Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидирует Чиро Иммобиле, опередивший Роберта Левандовски. Нападающий «Лацио» набрал 40 баллов, забив 20 мячей в чемпионате Италии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока делит 13-е место. В десятку лучших вошел Криштиану Роналду.

Их обоих опережает новичок ЦСКА Илья Шкурин, занимающий шестую строчку.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок

Клуб

Чемпионат

Мячи

Коэффициент

Баллы

1. Чиро Иммобиле

Лацио

Италия

20

2

40

2. Роберт Левандовски

Бавария

Германия

19

2

38

3. Тимо Вернер

Лейпциг

Германия

18

2

36

4. Джейми Варди

Лестер

Англия

17

2

34

5. Эрик Сорга

Флора

Эстония

31

1

31

6. Илья Шкурин

ЦСКА/Энергетик БГУ

Россия/Белоруссия

19

1,5

28,5

7. Данни Ингс

Саутгемптон

Англия

14

2

28

Пьер-Эмерик Обамеянг

Арсенал

Англия

14

2

28

Виссам Бен Йеддер

Монако

Франция

14

2

28

Ромелу Лукаку

Интер

Италия

14

2

28

Маркус Рэшфорд

Манчестер Юнайтед

Англия

14

2

28

Криштиану Роналду

Ювентус

Италия

14

2

28

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). Александр Бобров

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