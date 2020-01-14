Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидирует Чиро Иммобиле, опередивший Роберта Левандовски. Нападающий «Лацио» набрал 40 баллов, забив 20 мячей в чемпионате Италии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока делит 13-е место. В десятку лучших вошел Криштиану Роналду.

Их обоих опережает новичок ЦСКА Илья Шкурин, занимающий шестую строчку.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок Клуб Чемпионат Мячи Коэффициент Баллы 1. Чиро Иммобиле Лацио Италия 20 2 40 2. Роберт Левандовски Бавария Германия 19 2 38 3. Тимо Вернер Лейпциг Германия 18 2 36 4. Джейми Варди Лестер Англия 17 2 34 5. Эрик Сорга Флора Эстония 31 1 31 6. Илья Шкурин ЦСКА/Энергетик БГУ Россия/Белоруссия 19 1,5 28,5 7. Данни Ингс Саутгемптон Англия 14 2 28 Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал Англия 14 2 28 Виссам Бен Йеддер Монако Франция 14 2 28 Ромелу Лукаку Интер Италия 14 2 28 Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Англия 14 2 28 Криштиану Роналду Ювентус Италия 14 2 28

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). Александр Бобров