Арбитр Лапочкин: «Аршавин совсем не изменился. Каким был в семь лет, таким и остался»

Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о своем партнере по детской команде «Смена», который затем стал знаменитым футболистом.

— Вы занимались в футбольной школе? — вопрос Лапочкину.

— Занимался — лет до 12. То есть года четыре.

— В «Смене»?

— Да. Тогда это была «Смена», сейчас — академия «Зенита».

— На какой позиции играли?

— Вратарь.

— У вас в команде был один мальчик...

— Тогда он был мальчик, а сейчас — Андрей Сергеевич. Да, мы начинали вместе с Андреем Аршавиным. Оба 1981 года рождения.

— Из вашей команды только он попал в большой футбол?

— Больше никто.

— Доставал он вратаря Лапочкина?

— Андрей со всеми делал все что угодно. Подвижный, шустрый. И правдоруб. Всегда им был и остался до сих пор. По-моему, он вообще не изменился. Каким был в семь лет, таким и остался.

— Вы сохранили приятельские отношения?

— Когда видимся, общаемся. Недавно судил матч его команды на первенство города. Он попросил дать побороться. Я дал. И две команды бились, и получился хороший футбол.

— Что имеется в виду, когда просят дать побиться?

— Как я это понимаю, просят не фиксировать задержечки, незначительный физический контакт, небольшие толчки. Не останавливать игру, если есть возможность, дать принцип преимущества. Чтобы уменьшить число пауз. (Александр Бобров)

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