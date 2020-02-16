Арбитр Лапочкин: «Аршавин совсем не изменился. Каким был в семь лет, таким и остался»
Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о своем партнере по детской команде «Смена», который затем стал знаменитым футболистом.
— Вы занимались в футбольной школе? — вопрос Лапочкину.
— Занимался — лет до 12. То есть года четыре.
— В «Смене»?
— Да. Тогда это была «Смена», сейчас — академия «Зенита».
— На какой позиции играли?
— Вратарь.
— У вас в команде был один мальчик...
— Тогда он был мальчик, а сейчас — Андрей Сергеевич. Да, мы начинали вместе с Андреем Аршавиным. Оба 1981 года рождения.
— Из вашей команды только он попал в большой футбол?
— Больше никто.
— Доставал он вратаря Лапочкина?
— Андрей со всеми делал все что угодно. Подвижный, шустрый. И правдоруб. Всегда им был и остался до сих пор. По-моему, он вообще не изменился. Каким был в семь лет, таким и остался.
— Вы сохранили приятельские отношения?
— Когда видимся, общаемся. Недавно судил матч его команды на первенство города. Он попросил дать побороться. Я дал. И две команды бились, и получился хороший футбол.
— Что имеется в виду, когда просят дать побиться?
— Как я это понимаю, просят не фиксировать задержечки, незначительный физический контакт, небольшие толчки. Не останавливать игру, если есть возможность, дать принцип преимущества. Чтобы уменьшить число пауз. (Александр Бобров)
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