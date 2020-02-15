Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о своих способах борьбы с лишним весом.

— Кто вас учил, как тренироваться, как правильно питаться? — вопрос Лапочкину.

— Уже 10 лет занимаюсь с заслуженным тренером России по легкой атлетике Сергеем Васильевичем Харитоновым. И знаю, что в такие-то дни занятия. У нас группа судей из разных дивизионов, тренируюсь не в одиночку. С питанием, особенно в поездках, сложнее. У меня есть предрасположенность к лишнему весу. Приходится искать варианты, не ужинать, есть меньше мучного, сладкого. Придерживаюсь определенной диеты. Как сказала то ли Гурченко, то ли Плисецкая: «Жрать надо меньше!» (смеется)

— Но с таким выбором блюд, как в гостинице в турецком Белеке, где проходит судейский сбор, это сделать сложно.

— Нет, я вообще не хожу на ужин. Вечером после пяти часов не ем. (Александр Бобров)

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