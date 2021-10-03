РПЛ изучает обстоятельства инцидента с фанатами «Спартака» в Грозном
21:08
РПЛ проводит проверку информации об избиении двух болельщиков «Спартака» во время матча десятого тура Тинькофф чемпионата России против грозненского «Ахмата» (1:0), информирует пресс-служба лиги.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в перерыве матча двух болельщиков «Спартака» избили люди, одетые в форму с нашивкой «Полк А.А. Кадырова».
Московский клуб также проведет расследование данного инцидента.
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