Чемпионат России: турнирная таблица после матчей 27-го тура
В понедельник, 2 мая, заверишлся 27-й тур Тинькофф РПЛ.
«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России.
«Динамо» и ЦСКА потерпели поражения, «Сочи» обошел армейцев.
«Спартак» одержал первую волевую победу и обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
27
|
18
|
7
|
2
|
64-26
|
61
|
2
|
Динамо
|
27
|
16
|
4
|
7
|
47-28
|
52
|
3
|
Сочи
|
27
|
15
|
4
|
8
|
48-29
|
49
|
4
|
ЦСКА
|
27
|
14
|
5
|
8
|
38-27
|
47
|
5
|
Краснодар
|
26
|
12
|
6
|
8
|
38-28
|
42
|
6
|
Локомотив
|
26
|
11
|
8
|
7
|
38-35
|
41
|
7
|
Крылья Советов
|
27
|
11
|
5
|
11
|
34-32
|
38
|
8
|
Ахмат
|
27
|
11
|
2
|
14
|
33-37
|
35
|
9
|
Ростов
|
27
|
9
|
7
|
11
|
45-46
|
34
|
10
|
Спартак
|
27
|
9
|
7
|
11
|
32-37
|
34
|
11
|
Нижний Новгород
|
27
|
7
|
8
|
12
|
25-38
|
29
|
12
|
Химки
|
27
|
6
|
11
|
10
|
31-43
|
29
|
13
|
Рубин
|
27
|
8
|
5
|
14
|
33-50
|
29
|
14
|
Урал
|
27
|
6
|
9
|
12
|
21-31
|
27
|
15
|
Уфа
|
27
|
4
|
11
|
12
|
25-38
|
23
|
16
|
Арсенал
|
27
|
5
|
7
|
15
|
27-54
|
22
В 28-м туре встречаются: 6 мая, пятница «Крылья Советов» — «Динамо» (18.00);
7 мая, суббота «Урал» — «Спартак» (14.00), «Зенит» — «Химки» (16.30), «Нижний Новгород» — «Ахмат» (16.30), ЦСКА — «Сочи» (19.00);
8 мая, воскресенье «Уфа» — «Ростов» (14.00), «Арсенал» — «Краснодар» (16.30), «Локомотив» — «Рубин» (19.00).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0