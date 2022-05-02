Чемпионат России: турнирная таблица после матчей 27-го тура

«Зенит» стал чемпионом России в 27-м туре РПЛ

В понедельник, 2 мая, заверишлся 27-й тур Тинькофф РПЛ.

«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России.

«Динамо» и ЦСКА потерпели поражения, «Сочи» обошел армейцев.

«Спартак» одержал первую волевую победу и обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ.

Результаты матчей 27-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 27 18 7 2 64-26 61 2 Динамо 27 16 4 7 47-28 52 3 Сочи 27 15 4 8 48-29 49 4 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47 5 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42 6 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41 7 Крылья Советов 27 11 5 11 34-32 38 8 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35 9 Ростов 27 9 7 11 45-46 34 10 Спартак 27 9 7 11 32-37 34 11 Нижний Новгород 27 7 8 12 25-38 29 12 Химки 27 6 11 10 31-43 29 13 Рубин 27 8 5 14 33-50 29 14 Урал 27 6 9 12 21-31 27 15 Уфа 27 4 11 12 25-38 23 16 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22

В 28-м туре встречаются: 6 мая, пятница «Крылья Советов» — «Динамо» (18.00);

7 мая, суббота «Урал» — «Спартак» (14.00), «Зенит» — «Химки» (16.30), «Нижний Новгород» — «Ахмат» (16.30), ЦСКА — «Сочи» (19.00);

8 мая, воскресенье «Уфа» — «Ростов» (14.00), «Арсенал» — «Краснодар» (16.30), «Локомотив» — «Рубин» (19.00).