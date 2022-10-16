«Зенит» увеличил отрыв до 7 очков: турнирная таблица РПЛ
В воскресенье, 16 октября, завершился 13-й тур чемпионата России.
В последней игре тура ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2. Красно-белые вышли на чистое второе место.
«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» и увеличил отрыв от преследователей до 7 очков.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
13
|
10
|
3
|
0
|
36-5
|
33
|
2
|
Спартак
|
13
|
8
|
2
|
3
|
31-16
|
26
|
3
|
ЦСКА
|
13
|
7
|
4
|
2
|
26-13
|
25
|
4
|
Ростов
|
13
|
7
|
4
|
2
|
24-19
|
25
|
5
|
Краснодар
|
13
|
6
|
3
|
4
|
25-20
|
21
|
6
|
Сочи
|
13
|
6
|
2
|
5
|
22-22
|
20
|
7
|
Ахмат
|
13
|
6
|
2
|
5
|
21-21
|
20
|
8
|
Динамо
|
13
|
5
|
5
|
3
|
21-16
|
20
|
9
|
Оренбург
|
13
|
6
|
0
|
7
|
22-31
|
18
|
10
|
Крылья Советов
|
13
|
3
|
5
|
5
|
14-19
|
14
|
11
|
Нижний Новгород
|
13
|
3
|
4
|
6
|
17-23
|
13
|
12
|
Урал
|
13
|
4
|
1
|
8
|
13-23
|
13
|
13
|
Локомотив
|
13
|
3
|
3
|
7
|
16-26
|
12
|
14
|
Факел
|
13
|
1
|
8
|
4
|
16-23
|
11
|
15
|
Химки
|
13
|
2
|
3
|
8
|
13-23
|
9
|
16
|
Торпедо
|
13
|
1
|
3
|
9
|
7-24
|
6
В матчах 14-го тура встречаются: 22 октября «Нижний Новгород» — «Краснодар» (14:00), «Факел» — «Ростов» (16:30), «Локомотив» — «Динамо» (19:00); 23 октября «Оренбург» — ЦСКА (14:00), «Спартак» — «Химки» (16:30), «Ахмат» — «Торпедо» (19:00); 24 октября «Урал» — «Крылья Советов» (17:30), «Зенит» — «Сочи» (20:00).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1