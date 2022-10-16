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Сегодня, 22:11

«Зенит» увеличил отрыв до 7 очков: турнирная таблица РПЛ

Читать «СЭ» в
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

В воскресенье, 16 октября, завершился 13-й тур чемпионата России.

В последней игре тура ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2. Красно-белые вышли на чистое второе место.

«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» и увеличил отрыв от преследователей до 7 очков.

Результаты матчей 13-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

13

10

3

0

36-5

33

2

Спартак

13

8

2

3

31-16

26

3

ЦСКА

13

7

4

2

26-13

25

4

Ростов

13

7

4

2

24-19

25

5

Краснодар

13

6

3

4

25-20

21

6

Сочи

13

6

2

5

22-22

20

7

Ахмат

13

6

2

5

21-21

20

8

Динамо

13

5

5

3

21-16

20

9

Оренбург

13

6

0

7

22-31

18

10

Крылья Советов

13

3

5

5

14-19

14

11

Нижний Новгород

13

3

4

6

17-23

13

12

Урал

13

4

1

8

13-23

13

13

Локомотив

13

3

3

7

16-26

12

14

Факел

13

1

8

4

16-23

11

15

Химки

13

2

3

8

13-23

9

16

Торпедо

13

1

3

9

7-24

6

В матчах 14-го тура встречаются: 22 октября «Нижний Новгород» — «Краснодар» (14:00), «Факел» — «Ростов» (16:30), «Локомотив» — «Динамо» (19:00); 23 октября «Оренбург» — ЦСКА (14:00), «Спартак» — «Химки» (16:30), «Ахмат» — «Торпедо» (19:00); 24 октября «Урал» — «Крылья Советов» (17:30), «Зенит» — «Сочи» (20:00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
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3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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