Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Матчи 6 тура РПЛ сдвинули в конце августа с учетом интересов сборной России

17:46
Логотип РПЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Логотип РПЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Матчи 6-го тура Тинькофф РПЛ перенесены с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа по просьбе РФС и с учетом интересов сборной России. Об этом сообщает пресс-служба лиги 11 августа.

Данное решение было принято большинством голосов клубов чемпионата России.

13 августа РПЛ планирует опубликовать точное расписание игр 6-го тура после ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Сочи» и «Рубина» — обе встречи пройдут 12 августа.

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/2079

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Зачем судьям было придерживать Авериных в Токио? Низкие оценки россиянок могут оказаться частью большого плана
Месси рассказал, как Неймар повлиял на его переход в «ПСЖ»
Степашин — об интересе «Челси» к Захаряну: «Пускай Абрамович интересуется своей судьбой»
В Испании сообщили, что «Атлетико» интересовался Месси до его соглашения с «ПСЖ»
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр