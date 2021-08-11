Матчи 6 тура РПЛ сдвинули в конце августа с учетом интересов сборной России

Матчи 6-го тура Тинькофф РПЛ перенесены с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа по просьбе РФС и с учетом интересов сборной России. Об этом сообщает пресс-служба лиги 11 августа.

Данное решение было принято большинством голосов клубов чемпионата России.

13 августа РПЛ планирует опубликовать точное расписание игр 6-го тура после ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Сочи» и «Рубина» — обе встречи пройдут 12 августа.