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Карасев, Мешков и Пустовойтова приглашены на сбор УЕФА

21:48
Сергей Карасев (справа). Фото ФК «Зенит»
Сергей Карасев (справа). Фото ФК «Зенит»
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Три российских арбитра, Сергей Карасев, Виталий Мешков и Анастасия Пустовойтова, с 27 по 29 января пройдут в Малаге сбор, организованный УЕФА для ведущих судей и видеоассистентов. Карасев и Пустовойтова вызваны как представители элитных групп рефери, а Мешков поедет как видеоарбитр, допущенный к судейству международных игр.

Предполагалось, что в сборе примет участие и венгр Виктор Кашшаи. Но он завершил карьеру и возглавил судейский департамент РФС.

Пока не составлен окончательный список рефери, которые будут работать на матчах чемпионата Европы-2020, но есть вероятность, что на турнир попадут и Карасев, и Мешков. (Александр Бобров)

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