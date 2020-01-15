Карасев, Мешков и Пустовойтова приглашены на сбор УЕФА

Три российских арбитра, Сергей Карасев, Виталий Мешков и Анастасия Пустовойтова, с 27 по 29 января пройдут в Малаге сбор, организованный УЕФА для ведущих судей и видеоассистентов. Карасев и Пустовойтова вызваны как представители элитных групп рефери, а Мешков поедет как видеоарбитр, допущенный к судейству международных игр.

Предполагалось, что в сборе примет участие и венгр Виктор Кашшаи. Но он завершил карьеру и возглавил судейский департамент РФС.

Пока не составлен окончательный список рефери, которые будут работать на матчах чемпионата Европы-2020, но есть вероятность, что на турнир попадут и Карасев, и Мешков. (Александр Бобров)