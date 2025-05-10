ЦСКА и «Краснодар» встретятся в 28-м туре чемпионата России

ЦСКА и «Краснодар» встречаются в матче 28-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 10 мая. Игра на «ВЭБ Арене» в Москве начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи москвичей и краснодарцев. Ключевые события игры ЦСКА — «Краснодар» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

10 мая, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 61 очком. ЦСКА располагается на третьей строчке с 52 очками. В первом круге РПЛ «быки» победили армейцев со счетом 2:1.