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26 апреля, 23:46

Нигматуллин отреагировал на заявление Федуна о решении не продавать «Спартак»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал заявление владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.

«Спартак» — народная команда. И многие к ней неравнодушны. Не совсем корректно обсуждать вопрос с точки зрения нужен ли Федун «Спартаку» или нет. Он владелец. Захочет и закроет команду. И все.

То, что он неуспешный владелец — это да. На протяжении достаточно длительного срока команда мучается. Да, было чемпионство один раз. Но в целом, что «Спартак-2» на восьмом месте, что первая команда — на десятом. И это не прямо пропорционально тем задачам и ожиданиям от команды. Все из рук вон, если называть вещи своими именами.

Федун много что пытается поменять. Постоянно новые тренеры, руководители, менеджеры, но результат это приносит очень редко. Возможно, что в «Спартаке» нужно серьезно что-то менять. Но, по сути, это делается постоянно. Со своей стороны желаю команде вернуть скорее былые победные традиции», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-fedun-neuspeshny-j-vladelets-no-on-mnogoe-py-taetsya-pomenyat/
Руслан Нигматуллин
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ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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