Нигматуллин отреагировал на заявление Федуна о решении не продавать «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал заявление владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.

«Спартак» — народная команда. И многие к ней неравнодушны. Не совсем корректно обсуждать вопрос с точки зрения нужен ли Федун «Спартаку» или нет. Он владелец. Захочет и закроет команду. И все.

То, что он неуспешный владелец — это да. На протяжении достаточно длительного срока команда мучается. Да, было чемпионство один раз. Но в целом, что «Спартак-2» на восьмом месте, что первая команда — на десятом. И это не прямо пропорционально тем задачам и ожиданиям от команды. Все из рук вон, если называть вещи своими именами.

Федун много что пытается поменять. Постоянно новые тренеры, руководители, менеджеры, но результат это приносит очень редко. Возможно, что в «Спартаке» нужно серьезно что-то менять. Но, по сути, это делается постоянно. Со своей стороны желаю команде вернуть скорее былые победные традиции», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице.