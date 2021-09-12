Бейл прокомментировал дебют за «Крылья Советов» в матче с «Локомотивом»

Новичок «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал дебют в составе самарцев в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Я думаю, что первый тайм с нашей стороны был хороший. Мы хорошо двигались, создавали моменты. При этом ничего не позволяли сопернику. До перерыва у наших ворот ничего не произошло. «Локомотив» — очень опасная команда, особенно когда мы теряли мяч. Если бы у нас не было столько потерь, мы могли бы сегодня взять очки», — приводит пресс-служба «Крыльев Советов» слова Бейла.

Бейл перешел в самарский клуб из нидерландского «Эммена» в конце августа 2021 года.