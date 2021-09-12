Бейл прокомментировал дебют за «Крылья Советов» в матче с «Локомотивом»
Новичок «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал дебют в составе самарцев в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).
«Я думаю, что первый тайм с нашей стороны был хороший. Мы хорошо двигались, создавали моменты. При этом ничего не позволяли сопернику. До перерыва у наших ворот ничего не произошло. «Локомотив» — очень опасная команда, особенно когда мы теряли мяч. Если бы у нас не было столько потерь, мы могли бы сегодня взять очки», — приводит пресс-служба «Крыльев Советов» слова Бейла.
Бейл перешел в самарский клуб из нидерландского «Эммена» в конце августа 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю