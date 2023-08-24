Чавес рассказал, что слышал про медведей и водку в России

Мексиканский полузащитник Луис Чавес, который прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо», рассказал, что знает о России.

«Я очень мало знаю о России. К сожалению, не было возможности приезжать сюда раньше. Слышал ли, что здесь медведи и водка в основном? Слышал (смется)», — сказал Чавес.

Ранее в пресс-службе «Динамо» рассказали «СЭ», что 27-летний футболист пройдет медосмотр для завершения перехода в пятницу.