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Чанов оценил тренерские качества Слуцкого

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил тренерские качества Леонида Слуцкого. 4 мая российскому специалисту исполнилось 52 года.

«Он завоевал много трофеев — вот вам и ответ. Когда он пришел в ЦСКА, у него был хороший подбор игроков, их надо было всего лишь направить в нужное русло. Его часто упрекают в том, что он не был профессиональным игроком? В современном футболе есть много аналогичных примеров — тот же Моуринью добился больших успехов. Теперь всем необязательно быть профессиональными спортсменами, достаточно при помощи теоретических материалов выучить всю базу. Вратарей теперь вообще тренируют дистанционно», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру».

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Ранее он тренировал ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Халл Сити», «Витесс» и сборную России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005111907_chanov_sluckiy_inogda_byil_surovyim_na_trenirovkah
Вячеслав Чанов
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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