Чанов — о возможном уходе Фернандеса из «Зенита»: «Травма его подкосила»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал новость о том, что Марио Фернандес может покинуть «Зенит» в конце июля.

«То, что Фернандес ушел, это связано не с его игрой, а с травмой. На его позиции будут играть молодые футболисты. Это уже проблема Фернандеса в том, что он покинет «Зенит». Травма его подкосила», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

Также он ответил на вопрос, считает ли Фернандеса предателем.

«Нет, я бы так не сказал. Конечно, обидно, когда такие игроки переходят в другой клуб. Это профессиональный футбол, к тому же Марио не из России», — добавил Чанов.

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. С 2012 по 2022 год он играл за московский ЦСКА.