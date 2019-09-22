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Чалов закончил игру ЦСКА — «Краснодар» с окровавленным лицом

21:02
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ЦСКА дома одержал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России. В кадры трансляции попало окровавленное лицо форварда армейцев Федора Чалова.

Отметим, что после матча 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0) у Чалова был выявлен перелом костей носа с небольшим смещением.

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ЦСКА — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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