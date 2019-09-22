ЦСКА дома одержал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России. В кадры трансляции попало окровавленное лицо форварда армейцев Федора Чалова.

Отметим, что после матча 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0) у Чалова был выявлен перелом костей носа с небольшим смещением.

Чалову разбили лицо в матче с «Краснодаром» pic.twitter.com/CxgRCRWCWc — СЭ ЦСКА (@cska_se) September 22, 2019

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