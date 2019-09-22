Чалов закончил игру ЦСКА — «Краснодар» с окровавленным лицом
21:02
ЦСКА дома одержал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России. В кадры трансляции попало окровавленное лицо форварда армейцев Федора Чалова.
Отметим, что после матча 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0) у Чалова был выявлен перелом костей носа с небольшим смещением.
Чалову разбили лицо в матче с «Краснодаром» pic.twitter.com/CxgRCRWCWc— СЭ ЦСКА (@cska_se) September 22, 2019
Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Опрос
проголосовало: 19813Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...