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Сегодня, 09:30

Чалов признался, что хотел бы остаться в «Базеле», если бы ЦСКА его отпустил

Леонид Волотко
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал, что перешел бы в «Базель», если бы московский клуб отпустил его. В прошлом сезоне он играл в Швейцарии на правах аренды.

— У тебя есть ощущение, что в нынешней ситуации ЦСКА тебя отпустит?

— В нынешней, конечно, нет.

— С Владимиром Федотовым вы этот вопрос не поднимали?

— Мы с ним еще не разговаривали один на один, но он мне дал понять свою позицию. Слушайте, я совершенно не расстроен тем, что остаюсь в России! При этом у меня ничего не меняется — я все так же мечтаю играть в Европе. В топ-5 лигах.

— Если бы ЦСКА сейчас тебя отпустил, ты бы поехал обратно в аренду в «Базель»? Или это уже пройденная история?

— Поехал. Я бы остался там, наверное. Потому что там еврокубки, интересный чемпионат, Европа.

Федор Чалов. «Остался бы в Европе, если бы ЦСКА отпустил». Первое интервью Чалова после возвращения в Россию
Федор Чалов
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