20:01 | Футбол — РПЛ

Чалов догнал Файзулина и Красича по голам за ЦСКА в чемпионате

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Федор Чалов, реализовав пенальти в ворота "Ахмата" в матче 29-го тура премьер-лиги (1:0), забил 25-й гол в чемпионате России. 21-летний форвард, проведший 64-ю игру, сравнялся по числу точных ударов с Ильшатом Файзулиным (100 встреч) и Милошем Красичем (150).

От занимающего 13-е место Дмитрия Хомухи Чалова отделяют два гола, от замыкающего десятку армейских снайперов Ролана Гусева - восемь. (Кирилл Бурдаков) 

ЦСКА - Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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