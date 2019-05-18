Чалов догнал Файзулина и Красича по голам за ЦСКА в чемпионате

Федор Чалов, реализовав пенальти в ворота "Ахмата" в матче 29-го тура премьер-лиги (1:0), забил 25-й гол в чемпионате России. 21-летний форвард, проведший 64-ю игру, сравнялся по числу точных ударов с Ильшатом Файзулиным (100 встреч) и Милошем Красичем (150).

От занимающего 13-е место Дмитрия Хомухи Чалова отделяют два гола, от замыкающего десятку армейских снайперов Ролана Гусева - восемь. (Кирилл Бурдаков)

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