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Чалов — четвертый армеец с 60 голами в чемпионате

Кирилл Бурдаков
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Федор Чалов забил победный гол в ворота «Оренбурга» (2:1) и стал 16-м футболистом, которому удалось 60 раз отличиться в матчах чемпионата России.

25-летний форвард оказался четвертым армейцем, покорившим юбилейную отметку. Больше соперников красно-синих огорчали Вагнер Лав (85 раз), Сергей Семак (68) и Сейду Думбья (66). По количеству снайперов ЦСКА сравнялся со «Спартаком».

Также рубеж в 60 мячей преодолевали три футболиста «Ротора» по два зенитовца и железнодорожника и один динамовец.

Все футболисты, которые забили 60 и более голов за одну команду в чемпионатах России

Игрок

Гражданство

Команда

Матчи

Голы

Олег Веретенников

Россия

Ротор

247

141

Александр Кержаков

Россия

Зенит

289

120

Дмитрий Лоськов

Россия

Локомотив

322

99

Квинси Промес

Нидерланды

Спартак

171

86

Егор Титов

Россия

Спартак

324

86

Вагнер Лав

Бразилия

ЦСКА

169

85

Артем Дзюба

Россия

Зенит

181

85

Валерий Есипов

Россия

Ротор

349

84

Дмитрий Сычев

Россия

Локомотив

224

72

Роман Павлюченко

Россия

Спартак

141

69

Андрей Тихонов

Россия

Спартак

192

68

Сергей Семак

Россия

ЦСКА

22

68

Олег Терехин

Россия

Динамо

146

67

Владимир Нидергаус

Россия

Ротор

168

67

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

ЦСКА

108

66

Федор Чалов

Россия

ЦСКА

164

60

Заодно Чалов, забивший 15-й гол в чемпионате, повторил личный рекорд сезонной результативности, установленный в сезоне-2018/19, когда Федор стал лучшим бомбардиров. Чаще из игроков ЦСКА отличались только два легионера — Сейду Думбья (28 и 18) и Вагнер Лав (20).

Лидеры по голам ЦСКА за один чемпионат

Сезон

Игрок

Гражданство

Матчи

Голы

2011/12

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

42

28

2008

Вагнер Лав

Бразилия

26

20

2013/14

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

22

18

2002

Дмитрий Кириченко

Россия

26

15

2022/23

Федор Чалов

Россия

26

15

1999

Владимир Кулик

Россия

30

15

2002

Ролан Гусев

Россия

30

15

2018/19

Федор Чалов

Россия

30

15

2006

Жо

Бразилия

18

14

1998

Владимир Кулик

Россия

30

14
Федор Чалов
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Зенит» — «Спартак»: видеообзор матча 26-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Илья Кутепов

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