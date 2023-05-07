Чалов — четвертый армеец с 60 голами в чемпионате
Федор Чалов забил победный гол в ворота «Оренбурга» (2:1) и стал 16-м футболистом, которому удалось 60 раз отличиться в матчах чемпионата России.
25-летний форвард оказался четвертым армейцем, покорившим юбилейную отметку. Больше соперников красно-синих огорчали Вагнер Лав (85 раз), Сергей Семак (68) и Сейду Думбья (66). По количеству снайперов ЦСКА сравнялся со «Спартаком».
Также рубеж в 60 мячей преодолевали три футболиста «Ротора» по два зенитовца и железнодорожника и один динамовец.
Все футболисты, которые забили 60 и более голов за одну команду в чемпионатах России
|
Игрок
|
Гражданство
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
Россия
|
Ротор
|
247
|
141
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
Зенит
|
289
|
120
|
Дмитрий Лоськов
|
Россия
|
Локомотив
|
322
|
99
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
Спартак
|
171
|
86
|
Егор Титов
|
Россия
|
Спартак
|
324
|
86
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
Зенит
|
181
|
85
|
Валерий Есипов
|
Россия
|
Ротор
|
349
|
84
|
Дмитрий Сычев
|
Россия
|
Локомотив
|
224
|
72
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
Спартак
|
141
|
69
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
Спартак
|
192
|
68
|
Сергей Семак
|
Россия
|
ЦСКА
|
22
|
68
|
Олег Терехин
|
Россия
|
Динамо
|
146
|
67
|
Владимир Нидергаус
|
Россия
|
Ротор
|
168
|
67
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
ЦСКА
|
108
|
66
|
Федор Чалов
|
Россия
|
ЦСКА
|
164
|
60
Заодно Чалов, забивший 15-й гол в чемпионате, повторил личный рекорд сезонной результативности, установленный в сезоне-2018/19, когда Федор стал лучшим бомбардиров. Чаще из игроков ЦСКА отличались только два легионера — Сейду Думбья (28 и 18) и Вагнер Лав (20).
Лидеры по голам ЦСКА за один чемпионат
|
Сезон
|
Игрок
|
Гражданство
|
Матчи
|
Голы
|
2011/12
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
42
|
28
|
2008
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
26
|
20
|
2013/14
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
22
|
18
|
2002
|
Дмитрий Кириченко
|
Россия
|
26
|
15
|
2022/23
|
Федор Чалов
|
Россия
|
26
|
15
|
1999
|
Владимир Кулик
|
Россия
|
30
|
15
|
2002
|
Ролан Гусев
|
Россия
|
30
|
15
|
2018/19
|
Федор Чалов
|
Россия
|
30
|
15
|
2006
|
Жо
|
Бразилия
|
18
|
14
|
1998
|
Владимир Кулик
|
Россия
|
30
|
14
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5