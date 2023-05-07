«Зенит» — «Спартак»: видеообзор матча 26-го тура РПЛ

«Зенит» обыграл «Спартак» в 26-м туре РПЛ — 3:2. Команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России.

«Зенит» на 13-й минуте открыл счет благодаря голу Клаудиньо после ошибки Селихова. Кейта Бальде на 33-й минуте сравнял счет, но уже 6 минут спустя Андрей Мостовой снова вывел сине-бело-голубых вперед.

Во втором тайме Промес с пенальти сделал счет 2:2, а в самой концовке Иван Сергеев принес петербуржцам победу.