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Бывший защитник Веденеев считает, что «Зенит» был близок к поражению в матче с «Динамо»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев рассказал, что думает о победе «Зенита» в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

— «Зенит» в этом матче был как никогда в этом сезоне близок к потере очков, но это и неудивительно. Петербуржцы встречались с командой, у которой нет существенных проблем с комплектацией и составом, в отличие от предыдущих соперников. И если бы «Динамо» забило пенальти, и если бы Тюкавин был в более приличной форме... Потому что прошлогодние успехи динамовцев во многом зависели от нападающих. Но Тюкавин остался один, Смолова нет, а так они могли бы как-то друг друга подменять. Хотя с каждым туром, я думаю, все команды будут улучшать свою игру, плюс трансферное окно еще не закрыто, — сказал Веденеев «РБ Спорт».

После четырех туров «Зенит» с 12 очками занимает первое место в таблице РПЛ. «Динамо» с 9 очками идет второй позиции.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Сергей Веденеев
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