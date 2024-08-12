Вартапетов назначен главным врачом «Ростова»

Михаил Вартапетов стал главным врачом «Ростова», сообщает пресс-служба команды.

Ранее специалист работал в «Спартаке», «Химках», «Урарту», «Пафосе», «Черноморце», а также был главным врачом сборной России.

В понедельник, 12 августа, новым исполнительным директором «Ростова» был назначен Александр Бондаренко.

«Ростов» набрал 5 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.