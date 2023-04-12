Бывший защитник «Химок» Тихий: «Не сожалею, что покинул клуб»

Бывший защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал «СЭ» назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера подмосковного клуба.

— Талалаев, который хотел с вами поработать в «Торпедо», возглавил «Химки». Нет сожаления, что ушли из подмосковного клуба?

— Со мной Андрей Викторович не связывался. Я не сожалею, что покинул «Химки». Сейчас я тренируюсь с «Нижним Новгородом».

Тихий выступал за «Химки» с февраля 2019 года. 31 марта 2023 года 30-летний россиянин расторг контракт с клубом.

11 апреля «Химки» объявили о назначении Андрея Талалаева новым главным тренером команды. До него с сентября 2022 года химчанами руководил Спартак Гогниев, которого отправили в отставку 3 апреля.