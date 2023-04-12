Дуду: «Спартак» и другие клубы всегда завидовали ЦСКА. Гинер никогда не покупал судей»

Бывший футболист ЦСКА Дуду высказался о президенте красно-синих Евгении Гинере.

«Я сразу понял, что Гинер большой босc, но при этом он был максимально простой в общении — мог подойти и обнять без причины! Он любил нас всех, у него добрая душа. Еще мне помогал Роман Бабаев и переводчик Максим Головлев — их вклад неоценим. Карвальо сказал, что я с Гинером курил сигары? Ха-ха, что? Сигары? Вы шутите? Во-первых, я никогда в жизни не курил сигары, а еще чтобы с Гинером… (Смеется.) Этого никогда не было! Карвальо врет, это неправда», — приводит слова игрока «РБ Спорт».

Также Дуду прокомментировал слухи о том, что ЦСКА покупал судей.

«Это точно неправда, наш клуб никогда не покупал судей. Все наши победы были заслуженные, а „Спартак“ и другие клубы России всегда нам завидовали, так как не могли победить нас на поле. Просто завидовали и все, у них было ноль шансов против нас. Все разговоры о подкупе судей — бред. Все в России хотели достичь такого же результата, как мы, но для них это было невозможно — поэтому и распускали разговоры про судей», — сказал он.

Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года. За время его работы клуб выиграл шесть чемпионских титулов, по семь Кубков и Суперкубков России, а также Кубок УЕФА.