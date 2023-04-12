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Дуду: «Спартак» и другие клубы всегда завидовали ЦСКА. Гинер никогда не покупал судей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Дуду высказался о президенте красно-синих Евгении Гинере.

«Я сразу понял, что Гинер большой босc, но при этом он был максимально простой в общении — мог подойти и обнять без причины! Он любил нас всех, у него добрая душа. Еще мне помогал Роман Бабаев и переводчик Максим Головлев — их вклад неоценим. Карвальо сказал, что я с Гинером курил сигары? Ха-ха, что? Сигары? Вы шутите? Во-первых, я никогда в жизни не курил сигары, а еще чтобы с Гинером… (Смеется.) Этого никогда не было! Карвальо врет, это неправда», — приводит слова игрока «РБ Спорт».

Также Дуду прокомментировал слухи о том, что ЦСКА покупал судей.

«Это точно неправда, наш клуб никогда не покупал судей. Все наши победы были заслуженные, а „Спартак“ и другие клубы России всегда нам завидовали, так как не могли победить нас на поле. Просто завидовали и все, у них было ноль шансов против нас. Все разговоры о подкупе судей — бред. Все в России хотели достичь такого же результата, как мы, но для них это было невозможно — поэтому и распускали разговоры про судей», — сказал он.

Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года. За время его работы клуб выиграл шесть чемпионских титулов, по семь Кубков и Суперкубков России, а также Кубок УЕФА. 

Источник: РБ Спорт
Эдуардо Перейра Родригес (Дуду)
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
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Владимир Писарский

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П
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Александр Соболев

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