Кавазашвили считает, что Промес уговорил легионеров «Спартака» остаться из-за скрытых мотивов

Ветеран красно-белых Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что Квинси Промес убедил легионеров остаться в «Спартаке».

«То, что он собрал легионеров и уговорил их остаться в команде — чистый расчет. Ему уезжать некуда. Его могут там привлечь к уголовной ответственности. Зачем ему с деньгами возвращаться в тюремную камеру, когда он спокойно здесь будет играть. И пускай вы, я, другой болельщик или специалист думает о том, что Промес настолько влюблен в «Спартак», что он всех легионеров из-за этой любви уговаривает остаться и принести пользу команде. Думайте, как хотите, но он рассчитал очень четко», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее, 18 марта, технический координатор «Спартака» Артем Ребров в своей колонке на Sports.ru заявил, что Промес убедил легионеров остаться в клубе.