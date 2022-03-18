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Кавазашвили считает, что Промес уговорил легионеров «Спартака» остаться из-за скрытых мотивов

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Ветеран красно-белых Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что Квинси Промес убедил легионеров остаться в «Спартаке».

«То, что он собрал легионеров и уговорил их остаться в команде — чистый расчет. Ему уезжать некуда. Его могут там привлечь к уголовной ответственности. Зачем ему с деньгами возвращаться в тюремную камеру, когда он спокойно здесь будет играть. И пускай вы, я, другой болельщик или специалист думает о том, что Промес настолько влюблен в «Спартак», что он всех легионеров из-за этой любви уговаривает остаться и принести пользу команде. Думайте, как хотите, но он рассчитал очень четко», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее, 18 марта, технический координатор «Спартака» Артем Ребров в своей колонке на Sports.ru заявил, что Промес убедил легионеров остаться в клубе.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Спартак

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Анзор Кавазашвили
Квинси Промес
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Артем Ребров: «Промес убедил легионеров, что надо оставаться в «Спартаке»
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3
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4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
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 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
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