Кавазашвили: «Если «Зенит» возьмет верх, то руководство «Спартака» просто их поздравит из-за доброго отношения»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Зенита» в 26-м туре РПЛ.

«Спартаку» надо выигрывать. Не сомневаюсь, что завтра особенно первый тайм будет очень интересным и насыщенным. «Спартак» настроен играть по-боевому — 200 процентов. Я надеюсь, что зрители будут довольны от того, что увидят на футбольном поле. Против лидера любая команда играет в особенно усиленном темпе и всегда проявляет принципиальность. Хочется показать, что они не достойно занимают место ниже, чем лидер. Однако, если завтра «Зенит» возьмет верх, то руководство «Спартака» просто их поздравит с досрочным завоеванием золотых медалей чемпионата России из-за доброго отношения к питерскому футбольному клубу», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.