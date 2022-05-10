Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на информацию о закрытии «Казанки».

«Думаю, что данное решение связано с оптимизацией расходов, «Казанка» все-таки тоже большой бюджет съедала. Насколько оправдывала себя работа «Казанки»? Сложно сказать, но мне кажется, что этот буфер не сильно работал в нынешних условиях. Думаю, что достаточно иметь молодежный состав. А если появляются игроки, которым не хватает практики, то существует же аренда. Не обязательно специально ради этого содержать целую команду», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Как ранее сообщал «СЭ», «Локомотив» принял решение закрыть «Казанку». Руководство московского клуба считает, что молодежной команды будет достаточно для развития футболистов.