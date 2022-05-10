«Надо увеличивать лигу до 18 команд». Гогниев выступил за расширение РПЛ

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев оценил перспективы команды в случае попадания в РПЛ.

— Что мешает РПЛ не быть лигой трусливых автобусов?

— Очень командам ниже 8-го места показывать агрессивный футбол из-за того, что произошло сегодня. Лучше будет 0:0. Тренеры — заложники такой ситуации. Надо увеличивать лигу до 18 команд, если есть возможности, тем более в нынешних условиях. Это поможет развитию футболистов, специалистов, команд. Любому тренеру легко 9 человек за линию мяча поставить и отбиваться. Футболистов надо тренировать, они должны научиться агрессивно играть. Мы до полуфинала шли постепенно. Посмотрите, на каком уровне сейчас футболисты. Они не стабильны, но им надо отдать должное. В других командах есть атакующие футболисты, которые могут играть. Вот в «Динамо» пришел Шварц и посмотрите, какая атмосфера на стадионе. Надо дать работать таким тренерам. А мы его в прессе после трех поражений закидываем шапками. А если бы мы их и хлопнули сегодня, то что, уволили бы?

«Алания» идет на 6-м месте в турнирной таблице Олимп ФНЛ. Ранее команда не прошла лицензирование для Тинькофф РПЛ.