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Сегодня, 19:15

«Надо увеличивать лигу до 18 команд». Гогниев выступил за расширение РПЛ

Главный тренер «Алании» поддержал идею расширения количества команд в РПЛ
Георгий Скобликов
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев оценил перспективы команды в случае попадания в РПЛ.

— Что мешает РПЛ не быть лигой трусливых автобусов?

— Очень командам ниже 8-го места показывать агрессивный футбол из-за того, что произошло сегодня. Лучше будет 0:0. Тренеры — заложники такой ситуации. Надо увеличивать лигу до 18 команд, если есть возможности, тем более в нынешних условиях. Это поможет развитию футболистов, специалистов, команд. Любому тренеру легко 9 человек за линию мяча поставить и отбиваться. Футболистов надо тренировать, они должны научиться агрессивно играть. Мы до полуфинала шли постепенно. Посмотрите, на каком уровне сейчас футболисты. Они не стабильны, но им надо отдать должное. В других командах есть атакующие футболисты, которые могут играть. Вот в «Динамо» пришел Шварц и посмотрите, какая атмосфера на стадионе. Надо дать работать таким тренерам. А мы его в прессе после трех поражений закидываем шапками. А если бы мы их и хлопнули сегодня, то что, уволили бы?

«Алания» идет на 6-м месте в турнирной таблице Олимп ФНЛ. Ранее команда не прошла лицензирование для Тинькофф РПЛ.

Спартак Гогниев
ФК Алания (Владикавказ)
6
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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