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Сегодня, 00:30

Бывший врач «Спартака» — о Кулькове: «Дубль выиграл чемпионат — и Василий расплакался»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший врач «Спартака» Темир Ондар, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем защитнике и тренере красно-белых Василии Кулькове, который ушел из жизни 10 октября 2020 года в возрасте 54 лет.

— С Василием Кульковым прямо дружеские отношения сложились, — сказал Однар. — Он был тренером дубля, когда выиграли чемпионат. Так после матча расплакался!

— Не думали, что Кульков насколько сентиментален.

— Судьба золотых медалей решалась в Краснодаре. К середине первого тайма «Спартак» летел 0:3. Вскоре два мяча отыграли, но тут новая напасть — пенальти и удаление вратаря. В раму вышел 15-летний дебютант Аверкиев, «Краснодар» с точки забил четвертый... В перерыве Кульков произнес в раздевалке такую зажигательную речь о чести и достоинстве!

— Без мата?

— Абсолютно. Он позволял себе ругнуться, общаясь с нами. С молодыми футболистами — ни единого случая. Относился по-отечески. Они-то над ним подтрунивали — Кульков мог выйти с запашком на тренировочку...

— Эх, Вася, Вася.

- Но уважение было безмерное. Так, после перерыва наши дали жару, сравняли счет. А за минуту до конца Давыдов зафигачил сумасшедшую банку. 5:4! Денис бежит к скамейке, куча-мала. Я оглядываюсь на Кулькова — он утирает слезы!

— У Кулькова той поры ничего не предвещало онкологических проблем?

— Рак нашли уже после того, как я из «Спартака» ушел. Я звонил Василию в больницу. Держался бодрячком.

— Он же в какой-то момент начал выкарабкиваться?

— Да, наступила ремиссия, Василий был дома. Созванивались.

— Настроение у него было тяжелое?

— Нет. Он вообще никогда не жаловался. До сих пор голос в ушах: «Даст Бог, свидимся, братишка...» Я и семью его консультировал, и друзей. Очень теплые отношения.

— К лету 2020-го Кулькову стало хуже?

— Ремиссия тихонечко сменилась на обострение. Вторую операцию делать было поздно. Последний раз поговорили недели за две до смерти. Василий даже тогда бодрился!

Темир Ондар. «Андрей Федун взял на работу и сказал: «Ты стал участником бразильского сериала». Интервью про интриги в «Спартаке»
Василий Кульков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Бывший врач «Спартака»: «Андрей Федун объяснял — в клубе к тебе отнесутся не с позиции, какой ты крутой доктор, а с другой: чей ты, Вася? Будешь стучать, не будешь?»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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