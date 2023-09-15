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Бывший врач «Спартака»: «Андрей Федун объяснял — в клубе к тебе отнесутся не с позиции, какой ты крутой доктор, а с другой: чей ты, Вася? Будешь стучать, не будешь?»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший врач «Спартака» Темир Ондар, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 2009 году устраивался на работу в московский клуб.

— Мы встретились с Андреем Федуном — и с первых минут разговор задался. Он по-простому общался. Хи-хи, ха-ха. Я ему свои истории, он мне свои. Быстро пролетели два часа! Мне-то казалось, что будет собеседование. А сидели как на кухне. Не хватало только рюмашек.

— Поразительно.

— Под конец он спросил: «Ты хоть понимаешь, куда идешь?» — «В «Спартак». — «Ты что-нибудь знаешь про это?» — «Нет». Футбол меня тогда не трогал! Я смотрел баскетбол, единоборствами увлекался...

— Ну и что ответил Федун-младший?

— «Ты становишься участником бразильского телесериала — где одни меряются с другими, у кого круче...» Еще добавил: «Оперировать ты не будешь».

— Почему?

— Имел в виду, что в «Спартаке» не стоит задача заниматься хирургией. Придется менять специализацию.

— Логично.

— Мое направление в университете — хирургия позвоночника. А спортивная медицина, реабилитация — вообще другое! Как оказалось, другая вселенная! Вот за это я Андрею Федуну и «Спартаку» безумно благодарен. Получил новую специальность, которая мне нравится. А с Андреем до сих пор дружим.

— Мы остановились на том, что идете вы «в бразильский сериал».

— Да. Оперировать не буду, вокруг разные люди...

— Которые не желают вам добра?

— Скорее, которым я не нужен. Андрей объяснял: в клубе к тебе отнесутся не с позиции, какой ты крутой доктор, а с другой: чей ты, Вася? От кого пришел? Будешь стучать, не будешь?

— Намекал на руководство? Или на тренерский штаб?

— Он не уточнял. Как я понял, речь шла о внутренних противоречиях между акционерами, клубом и командой. Миллион подводных течений.

Темир Ондар. «Андрей Федун взял на работу и сказал: «Ты стал участником бразильского сериала». Интервью про интриги в «Спартаке»

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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