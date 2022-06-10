Агент Абаскаля: «Спартак» важен для России и всей Европы. Гильермо понимает всю ответственность»

Давид Собрадо, агент нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, в разговоре с «СЭ» рассказал о значимости назначения испанского специалиста в московский клуб.

«Не думаю, что «Спартак» нуждается в представлении, потому что это клуб с историей, которая говорит сама за себя. Для Гильермо это вызов. Этот клуб важен для России и всей Европы своей историей. Поработать в таком клубе — большая возможность для Гильермо, он понимает всю ответственность», — сказал Собрадо «СЭ».

О назначении Абаскаля сообщил официальный сайт «Спартака».

33-летний испанский специалист начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

В прошедшем сезоне Абаскаль возглавлял «Базель», с которым завоевал серебряные медали чемпионата Швейцарии.