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Агент Абаскаля: «Спартак» важен для России и всей Европы. Гильермо понимает всю ответственность»

Мария Куцубеева
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

Давид Собрадо, агент нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, в разговоре с «СЭ» рассказал о значимости назначения испанского специалиста в московский клуб.

«Не думаю, что «Спартак» нуждается в представлении, потому что это клуб с историей, которая говорит сама за себя. Для Гильермо это вызов. Этот клуб важен для России и всей Европы своей историей. Поработать в таком клубе — большая возможность для Гильермо, он понимает всю ответственность», — сказал Собрадо «СЭ».

 
Гильермо Абаскаль. Добро пожаловать в ад, мистер Абаскаль. «Спартак» назначил нового тренера

О назначении Абаскаля сообщил официальный сайт «Спартака».

33-летний испанский специалист начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

В прошедшем сезоне Абаскаль возглавлял «Базель», с которым завоевал серебряные медали чемпионата Швейцарии.

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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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