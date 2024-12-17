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Дьяков — о «Краснодаре»: «У них абсолютно сбалансированный состав без слабых мест»

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Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков оценил состав «Краснодара» в текущем сезоне.

«Краснодар играет одним составом — 13-14 человек. Если и нужно что-то укреплять, то футболистов ротации. Какой-то слабой позиции у них нет. У них абсолютно сбалансированный состав. В защите они добавили. Ленини стал очень прилично играть. В общем, показывают высокий уровень и слабых мест у «быков» нет», — цитирует Дьякова Legalbet.

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.

Источник: Legalbet
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кевин Ленини
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Динамо Мх – Локомотив
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