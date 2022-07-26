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Бушманов объяснил, почему в «Спартаке» часто жалуются на судейство

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов назвал причины, по которым красно-белые часто жалуются на судейские ошибки.

«Помарки были, есть и будут. И допускают их не только в матчах с участием «Спартака». Но в клубе приняли такую линию поведения — критиковать арбитров в надежде, что это как-то поможет. Любая ошибка в матче красно-белых рассматривается под микроскопом и разбирается всей страной», — приводит слова Бушманова RT.

После двух туров РПЛ-2022/23 «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Следующий матч команда продет 31 июля с «Оренбургом».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1029787-bushmanov-spartak-sudeistvo-zhaloby
Евгений Бушманов
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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

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