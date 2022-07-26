Бушманов объяснил, почему в «Спартаке» часто жалуются на судейство

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов назвал причины, по которым красно-белые часто жалуются на судейские ошибки.

«Помарки были, есть и будут. И допускают их не только в матчах с участием «Спартака». Но в клубе приняли такую линию поведения — критиковать арбитров в надежде, что это как-то поможет. Любая ошибка в матче красно-белых рассматривается под микроскопом и разбирается всей страной», — приводит слова Бушманова RT.

После двух туров РПЛ-2022/23 «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Следующий матч команда продет 31 июля с «Оренбургом».