Экс-спортивный директор «Торпедо»: «Игроки не готовы были биться за Игнашевича. Это его вина»
Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с Сергеем Игнашевичем, который возглавлял черно-белых с 2019 по 2021 год.
— Тренировочный процесс у Игнашевича хорошо поставлен. Все, что касается методики. Но не было опыта. Отсюда и проблемы.
— Главная из них?
— Общение!
— Мало разговаривал с футболистами? Нелюдимый?
— Не в этом дело. Когда есть опыт — сразу чувствуется. А тут было просто имя, и все. Понимаете?
— Сильный контраст с Колывановым?
— Небо и земля. Я не хочу обижать Игнашевича. Он и сам знает, что ему еще многому предстоит научиться.
— В первую очередь — чему?
— Сергей привык быть лидером, капитаном. Но здесь-то уже другое! Надо перетряхнуть самого себя. Никакие знания не помогут, если у тебя нет правильной коммуникации. Игнашевич думал, раз он классный футболист в прошлом — все его будут слушаться. Да ничего подобного! Только себе вредил таким подходом. Нужно быть гибче... В команде все было сделано под Игнашевича. Рассказать, как платились премиальные?
— Очень любопытно.
— Вот отыграли — и в тот же вечер капнуло на карточку. Хочешь здесь провести сбор? Пожалуйста! Желаешь там тренироваться? Нет вопросов. А задачу Игнашевич не выполнил. Не вы-пол-нил! Сам знает почему.
— Вы-то знаете?
— Знаю. Бывает, что тренер — отец родной. Игроки готовы за него биться. В «Торпедо» такого точно не было. Это не их вина, а тренера.
— За Колыванова бились?
— Да!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1