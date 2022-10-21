Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:15

Экс-спортивный директор «Торпедо»: «Игнашевич не очень ценил Сергеева. Говорил: «Неправильно открывается»

Экс-спортивный директор «Торпедо» высказал мнение о форварде «Зенита» Сергееве
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о форварде «Зенита» Иване Сергееве, который с 2018 по 2020 год выступал за черно-белых.

— Вы привели в «Торпедо» Ивана Сергеева. Верили, что он будет забивать во всех лигах?

— Я видел качества, которые перекрывали недостатки. Ваня недостаточно координированный. Не очень техничный. Не хватает футбольного образования. Зато колоссальное желание прогрессировать и забивать! Плюс скорость. Мощь. А главное — чувствует момент. Где оказаться, где подставить ногу.

— Такая уж скорость? Мы не замечали.

— Для первой лиги — отличная. Для «вышки» уже не то, конечно. За счет чутья вылезает.

— Игнашевич как к нему относился?

— Не очень ценил. Были у него сомнения в Сергееве. Под схему Игнашевича не подходил.

— Что говорил?

— «Неправильно открывается». А как человеку объяснять, переучивать? Ему 24 года! Или был у нас нападающий Дегтев. Назабивал кучу голов, мы его взяли. Потренировался немного — Игнашевич сразу отцепил!

— Почему?

— Вот не нравятся ему высокие форварды, не вписываются в схему. Тоже убрал со словами «Неправильно открывается».

— Как же Сергеев остался-то?

— Только потому, что много забивал.

Роман Авдеев и&nbsp;Владислав Бондаренко. Владислав Бондаренко: «Торпедо» почти вышло наверх. На совете директоров Авдеев произнес: «Вы что творите?!»

Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
От храма Василия Блаженного на шлеме — до главного хейтера России. Каким был Гашек в «Спартаке»
Женатый боец вновь проговорился о девушке: «Я тебе полгонорара отдам, удали по-братски»
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-спортивный директор «Торпедо»: «Могли подписать Самошникова. Не хватило 50 тысяч рублей»

Экс-спортивный директор «Торпедо»: «Игроки не готовы были биться за Игнашевича. Это его вина»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости