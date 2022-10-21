Экс-спортивный директор «Торпедо»: «Игнашевич не очень ценил Сергеева. Говорил: «Неправильно открывается»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о форварде «Зенита» Иване Сергееве, который с 2018 по 2020 год выступал за черно-белых.

— Вы привели в «Торпедо» Ивана Сергеева. Верили, что он будет забивать во всех лигах?

— Я видел качества, которые перекрывали недостатки. Ваня недостаточно координированный. Не очень техничный. Не хватает футбольного образования. Зато колоссальное желание прогрессировать и забивать! Плюс скорость. Мощь. А главное — чувствует момент. Где оказаться, где подставить ногу.

— Такая уж скорость? Мы не замечали.

— Для первой лиги — отличная. Для «вышки» уже не то, конечно. За счет чутья вылезает.

— Игнашевич как к нему относился?

— Не очень ценил. Были у него сомнения в Сергееве. Под схему Игнашевича не подходил.

— Что говорил?

— «Неправильно открывается». А как человеку объяснять, переучивать? Ему 24 года! Или был у нас нападающий Дегтев. Назабивал кучу голов, мы его взяли. Потренировался немного — Игнашевич сразу отцепил!

— Почему?

— Вот не нравятся ему высокие форварды, не вписываются в схему. Тоже убрал со словами «Неправильно открывается».

— Как же Сергеев остался-то?

— Только потому, что много забивал.