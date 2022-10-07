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7 октября, 16:22

Шикунов назвал главные проблемы «Динамо» перед матчем с ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов назвал главные проблемы «Динамо» перед дерби с ЦСКА.

«Динамо» сейчас находится совершенно не в том состоянии, что было еще весной. Поменялись легионеры, сменился главный тренер и его помощники. Команде очевидно не хватает скорости и динамики. Серьезные проблемы испытывает Федор Смолов, который, по идее, должен быть главным бомбардиром и лидером команды. В результате атаки у «Динамо» сейчас развиваются очень медленно. У «Динамо» в целом замедлилась общекомандная игра, пропала мобильность. Проблема касается всей группы атаки, и матч против ЦСКА наверняка не будет исключением», — приводит слова Шикунова Betonmobile.ru.

Матч между ЦСКА и «Динамо» состоится 8 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 16.30 мск.

Армейцы с 23 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ, бело-голубые набрали 16 очков и после 12 туров занимают восьмую строчку.

Источник: https://betonmobile.ru/shikunov-schitaet-chto-dinamo-v-matche-protiv-tsska-mozhet-ne-hvatit-skorosti-i-mobilnosti
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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Шикунов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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 11
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