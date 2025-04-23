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«Краснодар» может подписать бразильца из французской Лиги 1

Камила Абдурахманова
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«Краснодар» хочет подписать контракт с защитником «Осера» Джубалом, сообщает Legalbet.ru.

Контракт футболиста с французским клубом истекает в июне, и он может перейти в «Краснодар» в качестве свободного агента. Лео Корначини, представитель игрока, подтвердил возможность перехода и отметил, что Джубалу интересно продолжить карьеру в России. Агент также подчеркнул, что футболист сможет усилить российский топ-клуб.

Тем не менее приоритетом для «Краснодара» остается приобретение российского центрального защитника. Клуб снова попытается подписать Максима Осипенко из «Ростова».

Джубал играет за «Осер» с 2020 года. В текущем сезоне 31-летний защитник забил шесть мячей в 27 матчах во всех турнирах. Ранее футболист выступал за «Виторию Гимарайнш», «Сантос» и другие бразильские и португальские клубы.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Джубала составляет 2 миллиона евро.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
ФК Краснодар
ФК Осер
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