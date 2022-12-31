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Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Артем Горлов рассказал о задачах команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Артем Горлов рассказал о задачах, которые стоят перед командой.

— Расскажите, стало ли для вас неожиданным приглашение в ФК «Нижний Новгород»?

— События развивались очень стремительно. Поступило предложение, прошли переговоры. В итоге я рад, что все так получилось и нижегородский клуб сделал ставку на меня.

Лично для меня это большой шаг вперед. Каждый тренер стремится работать на самом высоком уровне. И в перспективе я тоже ставил перед собой такие цели. Конечно же, от таких предложений не отказываются. Теперь надо проявлять себя в РПЛ.

— Какие задачи ставите перед собой и перед командой?

— Во-первых, нам нужно познакомиться. Конечно же, я посмотрел все матчи «Нижнего Новгорода» этого сезона, но более детальное знакомство с игроками произойдет на сборах, в тренировочном процессе и в быту. Мне известно, что в составе «Нижнего Новгорода» есть немало талантливых молодых игроков, и наша задача — создать все условия для прогресса этих ребят. Надеюсь, что помогу им в этом. Впереди весенняя часть чемпионата. Будем вместе решать поставленные задачи, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

«Нижний Новгород» с 19 очками в 17 матчах располагается на 12-й строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: https://t.me/fcnn52/4905
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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