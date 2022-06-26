Бывший президент «Локомотива» считает, что работа с молодежью не уровень для Лоськова и Пашинина

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов продолжат работу в структуре московского клуба.

«Возвращение Лоськова и Пашинина — это хорошо. Рад, что они остались в системе клуба. Но работа с молодежью, мне кажется, не уровень этих легенд. У них колоссальный опыт работы. Не понимаю решения об отстранении их. Лоськов и Пашинин знают «Локомотив» от и до. Они прекрасно понимают футбол. Хорошо, что их оставили в клубе. Надеюсь, что они смогут вернуться к работе с первой командой», — сказал Наумов «СЭ».

Пашинин займет должность руководителя программы развития молодежного футбола, а Лоськов станет его заместителем.