Колосков — о Пиняеве: «Я пока не вижу какой-то звезды»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о продлении «Крыльями Советов» контракта с полузащитником Сергеем Пиняевым до лета 2025 года.
«Я пока не вижу какой-то звезды, но у парня есть задатки. Хорошо, что «Крылья Советов» продлили с ним контракт. Он свой футболист, который уже сыгрался с командой и играет заметную роль. К тому же в контракте, наверняка, прописаны отступные, поэтому не факт, что он будет играть там до 2025 года. Если он кому-то понравится, то его могут выкупить за большие деньги. Хороший и правильный ход», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Сергей Пиняев начал выступления за «Крылья» в прошлом сезоне. За год 17-летний футболист сыграл 30 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
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4
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5
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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