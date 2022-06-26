Колосков — о Пиняеве: «Я пока не вижу какой-то звезды»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о продлении «Крыльями Советов» контракта с полузащитником Сергеем Пиняевым до лета 2025 года.

«Я пока не вижу какой-то звезды, но у парня есть задатки. Хорошо, что «Крылья Советов» продлили с ним контракт. Он свой футболист, который уже сыгрался с командой и играет заметную роль. К тому же в контракте, наверняка, прописаны отступные, поэтому не факт, что он будет играть там до 2025 года. Если он кому-то понравится, то его могут выкупить за большие деньги. Хороший и правильный ход», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сергей Пиняев начал выступления за «Крылья» в прошлом сезоне. За год 17-летний футболист сыграл 30 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.