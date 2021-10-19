Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» пресс-конференцию с участием руководителей клуба о стратегии команды и целях на будущее.

«Они рисуют красивые фразы, чтобы успокоить общественность. Но главная цель этих ребят — заработать деньги на российском рынке. Они поставили себе задачу — покупка и продажа игроков, тем самым получая большие доходы. Спортивный результат для них вторичен. Они будут работать над тем, чтобы засветить игроков. Чтобы скауты их увидели. Тогда и футболиста можно будет выгодно продать. Нужно понимать, что если ты ставишь цель заработать — то спортивного результата ты вряд ли достигнешь. «Локомотива» в ближайшие несколько лет в Лиге чемпионов точно не будет», — сказал Наумов «СЭ».

Наумов также высказался о причинах увольнения Марко Николича с поста главного тренера команды.

«Это лежит на поверхности. Но нам никто этого решения не объяснил. Никто не может сказать, что это не наш человек. Николич — тренер, а не бизнесмен. Он делает свою работу хорошо, всегда стремился получить результат, вырасти как тренер. А у этих ребят главная цель — деньги. Николич не будет плясать под их дудку, потому что он хочет побеждать», — добавил Наумов.

«Локомотив» занимает пятое место с 18 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 11 туров.