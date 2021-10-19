Актер Баринов: «Локомотив» со скоростью «Сапсана» пронесется мимо еврокубков»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» пресс-конференцию с участием руководителей клуба о стратегии команды.

«Мне безразлично, что теперь будет происходить с этим клубом, но могу сказать, что «Локомотив» проскочит со скоростью «Сапсана» мимо еврокубков. Куда он поедет дальше, я не знаю. Эти машинисты, которые там уселись, не внушают мне доверия. Может, хватитт издеваться над болельщиками? Это уже не та команда, а какая-то немецкая ферма, птицефабрика, свиноферма и комбинат по переработке. «Локомотив» всегда был русской командой. Оставили Лоськова и Пашиняна? Хотя бы. А что им делать, куда деваться?» — сказал Баринов «СЭ».

Баринов также напомнил, что клуб добивался результатов только тогда, когда был с болельщиками.

«Слава Богу, что отказались от аренды «Лужников» на 49 лет. Флаг им в руки и счастливого пути. Только не проскочили бы они все эти остановки на такой скорости. К сожалению, в России надо жить долго, чтобы дождаться хоть какого-то результата. Боюсь, что я не доживу», — добавил Баринов.

«Локомотив» занимает пятое место с 18 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 11 туров.