Мозес рассказал, как в Грозном помог нигерийской официантке

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, как однажды в Грозном помог нигерийской соотечественнице.

«Это правда, была такая история. Я не ожидал, что так далеко от родины встречу в ресторане гостиницы нигерийскую официантку, — приводит слова Мозеса сайт «Спартака». — Она тоже была рада: рассказала, что очень любит футбол и знает меня по выступлениям за сборную и «Челси». В той ситуации мне показалось правильным помочь ей финансами. Не думаю, что она получает большие деньги на своей скромной работе. В Нигерии принято поддерживать своих. Надеюсь, мой жест сделал её жизнь хоть чуточку лучше».

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. Этим летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста у «Челси».