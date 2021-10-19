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Мозес рассказал, как в Грозном помог нигерийской официантке

15:56
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, как однажды в Грозном помог нигерийской соотечественнице.

«Это правда, была такая история. Я не ожидал, что так далеко от родины встречу в ресторане гостиницы нигерийскую официантку, — приводит слова Мозеса сайт «Спартака». — Она тоже была рада: рассказала, что очень любит футбол и знает меня по выступлениям за сборную и «Челси». В той ситуации мне показалось правильным помочь ей финансами. Не думаю, что она получает большие деньги на своей скромной работе. В Нигерии принято поддерживать своих. Надеюсь, мой жест сделал её жизнь хоть чуточку лучше».

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. Этим летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста у «Челси».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-10-19-viktor_mozes_u_menya_khoroshaya_statistika_protiv_lestera_nado_zakrepit/

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Роман Шишов все материалы автора

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