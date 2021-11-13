Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» может оформить российское гражданство защитнику «Шахтера» Марку Мампаси.

«Это наш единственный случай что ли? Политика вмешивается в спорт все больше и больше. Конечно, право спортсмена выбирать, где он хочет играть. Если у человека есть желание — надо его поддерживать. Любой человек имеет право на выбор. Это тот самый случай, когда спорт должен быть вне политики», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что «Локомотив» будет пытаться оформить российское гражданство защитнику «Шахтера» Мампаси.

В текущем сезоне 18-летний Мампаси выступает на правах аренды за «Мариуполь», за который провел 12 матчей и сделал одну результативную передачу.