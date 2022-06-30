Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на приезд Гильермо Абаскаля в «Спартак»

«Я считаю, что он не сделал нам одолжение тем, что приехал. Подумаешь, что приехал и собираешься привезти жену. Не хочешь — не привози. Не хочешь — не приезжай. Мы найдем другого. Ему дать звездочку героя России за это? Просто удивительно», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Спартак» объявил о назначении Абаскаля 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который возглавлял команду с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России в конце мая 2022 года.

30 июня Абаскаль на своей первой пресс-конференции рассказал, что собирается привезти в Россию свою жену, а также то, что он не боялся изначально сюда ехать.