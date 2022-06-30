Кавазашвили — о приезде Абаскаля в «Спартак»: «Ему дать звездочку героя России за это?»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на приезд Гильермо Абаскаля в «Спартак»
«Я считаю, что он не сделал нам одолжение тем, что приехал. Подумаешь, что приехал и собираешься привезти жену. Не хочешь — не привози. Не хочешь — не приезжай. Мы найдем другого. Ему дать звездочку героя России за это? Просто удивительно», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
«Спартак» объявил о назначении Абаскаля 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который возглавлял команду с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России в конце мая 2022 года.
30 июня Абаскаль на своей первой пресс-конференции рассказал, что собирается привезти в Россию свою жену, а также то, что он не боялся изначально сюда ехать.
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|Зенит
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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