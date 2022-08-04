Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:10

Данни: «Дзюба обязательно найдет себе команду. Невозможно, чтобы он остался без клуба»

Данни высказался о будущем экс-игрока «Зенита» Артема Дзюбы
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался о будущем экс-игрока питерской команды Артема Дзюбы.

«Не знаю, почему Дзюба до сих пор без команды. Для меня это удивительно. Артем — отличный футболист, легенда «Зенита». Уверен, он обязательно найдет себе команду в ближайшее время. Это невозможно, чтобы такой игрок остался без клуба», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом.

33-летний Дзюба в данный момент поддерживает форму, тренируясь с казанским «Рубином».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/migel-danni-dzyuba-obyazatel-no-najdet-sebe-komandu-nevozmozhno-chtoby-on-ostalsya-bez-kluba/
Артем Дзюба
Мигель Данни
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Рухнет ли «Челси» без Абрамовича, возьмет ли Холанд «Золотую бутсу» и кто станет чемпионом? Что думают букмекеры про 7 главных интриг АПЛ
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Петржела считает Дзюбу жадным и назвал условие возвращения нападающего в «Зенит»
Анзор Кавазашвили заявил, что Артем Дзюба мог бы служить в ВДВ
Радимов прокомментировал слова Семака о поведении Дзюбы и Оздоева после ухода из «Зенита»
Ветеран ЦСКА о будущем Дзюбы: «Нужно срочно заканчивать. Иначе он обольет сам себя грязью»
Семак отреагировал на поведение Дзюбы и Оздоева после ухода из «Зенита»
Сергей Семак: «Некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Это глубокое заблуждение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Карраскаля: «Хорхе отдает предпочтение ЦСКА и думает только о команде»

Агент Карраскаля: «Цели Хорхе на сезон? Он хочет бороться за титулы!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости