Данни: «Дзюба обязательно найдет себе команду. Невозможно, чтобы он остался без клуба»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался о будущем экс-игрока питерской команды Артема Дзюбы.

«Не знаю, почему Дзюба до сих пор без команды. Для меня это удивительно. Артем — отличный футболист, легенда «Зенита». Уверен, он обязательно найдет себе команду в ближайшее время. Это невозможно, чтобы такой игрок остался без клуба», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом.

33-летний Дзюба в данный момент поддерживает форму, тренируясь с казанским «Рубином».