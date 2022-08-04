Агент Карраскаля: «Цели Хорхе на сезон? Он хочет бороться за титулы!»

Агент Карраскаля рассказал, какие цели игрок ставит перед собой в новом сезоне

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес рассказал «СЭ», какие цели игрок ставит перед собой в новом сезоне.

«Цели Хорхе на сезон? Он хочет бороться за титулы! Также хочет стать одним из самых важных игроков команды и лиги. Конечно, у Хорхе также есть цель вернуться в сборную Колумбии», — сказал Родригес «СЭ».

24-летний Карраскаль c февраля выступал за ЦСКА на правах аренды. Ранее стало известно, что ЦСКА активировал опцию выкупа контракта колумбийца у «Ривер Плейта». Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.