Гаврилов не считает «Спартак» явным фаворитом в борьбе за серебряные медали в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов оценил шансы красно-белых на серебряные медали в РПЛ.

«То, что впереди у «Спартака» матчи с «Пари НН» и «Крыльями Советов», ни о чем не говорит. Сейчас у нас футбол такой, что в чемпионате любая команда может обыграть каждую. Все команды более или менее равные, все решает желание и настрой, проявление таких качеств как целеустремленность, нацеленность на борьбу.

Займет ли «Спартак» второе место? Никто не знает. Нельзя дать никаких гарантий», — цитирует Гаврилова «Газета.Ru».

В 28-м туре РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Красно-белые набрали 53 очка и расположились на третьем месте. ЦСКА (54) идет на второй строчке.