Представитель Батракова рассказал об интересе скаутов «ПСЖ» к футболисту

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев сообщил, что скауты «ПСЖ» и других клубов изъявляют желание посетить один из матчей московской команды, чтобы вживую оценить игру футболиста.

«Пока нет информации, когда получится прилететь. Но я думаю, что это станет достоянием республики, информация будет — сказал Кузьмичев ТАСС. — По крайней мере до нас доходила такая информация, что у них есть желание приехать посмотреть живьем на Алексея. Это не только скауты ПСЖ».

20-летний Батраков является воспитанником «Локомотива», за основную команду он выступает с 2024 года. На его счету 77 матчей за клуб, в которых он забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.

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